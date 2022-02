Champions League, Coman salva il Bayern al 90′: è 1-1 a Salisburgo

Risultato a sorpresa nell’altro match dell’andata degli ottavi di Champions League tra Salisburgo e Bayern Monaco. I bavaresi non sono andati oltre il pari, a fronte di un’ottima prestazione dei padroni di casa. Gli austriaci erano passati meritatamente in vantaggio al 21′ grazie ad Adamu, sfruttando qualche indecisione di troppo della difesa tedesca. Ci ha pensato Coman, al 90′, a salvare i suoi, siglando la rete che rimescola le carte in tavola in vista della sfida in Germania.

FOTO: Sito Salisburgo