Champions League: Chelsea-Salisburgo, la partita si giocherà regolarmente

A seguito della scomparsa della Regina Elisabetta II, tutte le attività sportive in Inghilterra sono state sospese e alcune gare rinviate come per esempio: Rangers-Napoli o Arsenal-PSV.

Chelsea-Salisburgo invece si giocherà regolarmente mercoledì alle ore 21. A renderlo noto è il club inglese con un comunicato: “La nostra partita di Champions League contro l’RB Salisburgo di mercoledì sera andrà come previsto. La decisione arriva dopo la discussione con la polizia metropolitana e la UEFA in seguito alla morte della regina Elisabetta II.”

Foto: Chelsea Logo