Champions League, bilancio positivo per la Lazio all’esordio: solo una sconfitta

Con la gara di stasera contro l’Atletico Madrid, la Lazio darà il via alla sua settima partecipazione in Champions League. Un esordio importante per i biancocelesti, che dovranno cercare di ottenere i primi punti in ottica qualificazione, anche per riprendersi dopo un titubante inizio stagionale in Serie A. Tradizionalmente l’esordio in Champions League dei biancocelesti porta alla Lazio risultati positivi: basti pensare che su sei gare d’esordio, la Lazio ha portato a casa tre successi, due pareggi e una sola sconfitta. Le tre vittorie arrivarono nell’edizione 2000-2001 con il successo sul campo dello Shakhtar Donets, in quella 2003-2004 in trasferta contro il Besiktas, e quella del 2020-2021, quando la squadra di Inzaghi sconfisse all’Olimpico il Borussia Dortmund di Haaland con il punteggio di 3-1. L’unica sconfitta all’esordio arrivò in Turchia nel 2001, per mano del Galatasaray di Lucescu, match giocato il giorno dell’attentato alle Torri Gemelle.

Foto: Sarri Twitter Lazio