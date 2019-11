Champions League: Bayern Monaco-Olympiakos, le formazioni ufficiali

Definiti gli schieramenti ufficiali con cui scenderanno in campo Bayern Monaco e Olympiakos nella sfida in programma alle 18.55 all’Allianz Arena per la 4^ giornata dei gironi di Champions League. Prima uscita, per i bavarese, dopo l’esonero di Nico Kovac.

BAYERN MONACO-OLYMPIAKOS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Martinez, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

Olympiacos (4-3-3): José Sà; Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimkas; Guilherme, Camara, Bouchalakis; Randjelovic, Guerrero, Podence.

Foto: Twitter Champions League