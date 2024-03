Champions League: Atletico Madrid-Inter, arbitra il polacco Marciniak

Pochi minuti fa l’Uefa ha reso note la designazione arbitrale per Atletico Madrid-Inter, in programma mercoledì e valida per gli ottavi di ritorno di Champions League. Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere la gara, affiancato dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik come assistenti. Pawel Raczkowski scelto come quarto uomo, mentre al Var pronta la coppia Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

Arbitro: Marciniak

Assistenti di linea: Listkiewicz-Kupsik

Quarto uomo: Raczkowski

VAR: Kwiatkowski

AVAR: Frankowski

Foto: logo Twitter Champions League