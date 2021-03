Champions League, anche il ritorno tra Liverpool e Lipsia si giocherà a Budapest

La UEFA ha annunciato che la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Liverpool-Lipsia in programma il 10 marzo si giocherà a Budapest alla Puskas Arena. Si tratta dello stesso stadio utilizzato per la gara di andata in quanto il Liverpool non aveva ottenuto l’autorizzazione ad entrare in Germania, una decisione presa dalle autorità tedesche per arginare la diffusione delle nuove varianti di coronavirus. Per lo stesso motivo anche la gara di ritorno si giocherà quindi in campo neutro. La gara di andata si era chiusa con una vittoria per 2-0 del Liverpool con i Reds che tecnicamente erano la squadra in trasferta.

🏆 The #UCL second leg match between @LFC and @RBLeipzig_EN will take place in Budapest, Hungary.

A full list of affected UEFA fixtures is available here:

— UEFA (@UEFA) March 4, 2021