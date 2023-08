Champions League, alle 18 il sorteggio dei gironi. Ecco le fasce e i criteri

Questa sera, giovedì 31 agosto, alle 18 ci sarà il sorteggio delle fase a gironi di Champions League, al ‘Grimaldi Forum’ di Montecarlo. Con la conclusione dei playoff, Anversa, Copenaghen, PSV Eindhoven, Galatasaray, Braga e Young Boys si è completato il quadre delle squadre qualificate alla fase a gironi. Le trentadue squadre che hanno il diritto di partecipare alla fase a gironi saranno suddivise in quattro fasce. La prima fascia è composta dai detentori del torneo, dalla vincitrice della Europa League e da sei campioni dei tornei nazionali. La seconda e quarta fascia saranno determinate dal ranking per club. Non saranno possibili incontri tra squadre della stessa federazione, quindi non sono previsti in questa fase confronti, per esempio, tra squadre italiane. Al termine dei gironi, le prime due classificate accedono di diritto agli ottavi di finale. Le terze, invece, andranno ai play off di Europa League. Per le italiane, il Napoli sarà in prima fascia con le vincitrici dei principali campionati. L’Inter, sconfitta in finale a giugno, in base al coefficiente Uefa va in seconda, mentre Lazio e Milan saranno in terza. Di seguito le squadre qualificate e le date delle giornate della fase a gironi.

Prima fascia: Manchester City, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Siviglia, Feyenoord.

Seconda fascia: Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter.

Terza fascia: Milan, Lazio, Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, PSV Eindhoven, Braga, Copenaghen

Quarta fascia: Lens, Union Berlino, Newcastle, Anversa, Real Sociedad, Young Boys, Celtic, Galatasaray

FASE A GIRONI

1^ giornata : 19 e 20 settembre 2023

: 19 e 20 settembre 2023 2^ giornata : 3 e 4 ottobre 2023

: 3 e 4 ottobre 2023 3^ giornata : 24 e 25 ottobre 2023

: 24 e 25 ottobre 2023 4^ giornata : 7 e 8 novembre 2023

: 7 e 8 novembre 2023 5^ giornata : 28 e 29 novembre

: 28 e 29 novembre 6^ giornata: 12 e 13 dicembre 2023

Foto: Champions League Twitter