Champions League: Ajax, 0-0 in casa dell’Apoel. Vincono Brugge e Slavia Praga

Ultimi pass per entrare nella fase a gironi della Champions League 2019-2020. Quest’oggi alle 21 si sono giocate le prime tre gare valide per l’andata del preliminare della Coppa dalle grandi orecchie. Solo 0-0 per l’Ajax in casa dell’APOEL, con i Lancieri rimasti in 10 uomini negli ultimi minuti per l’espulsione di Mazraoui all’80’. Vince il Brugge: 1-0 contro il LASK firmato Vanaken. Successo esterno anche per lo Slavia Praga, decisiva la rete di Masopust contro il Cluj. Di seguito il quadro completo:

APOEL-Ajax 0-0

LASK -Brugge 0-1 (Vanaken)

Cluj-Slavia Praga 0-1 (Masopust)

MERCOLEDI’

Dinamo Zagabria-Rosenborg 21:00

Olympiacos-Krasnodar 21:00

Young Boys-Stella Rossa 21:00

Foto: Twitter ufficiale Champions League