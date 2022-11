Champions, le possibili avversarie di Inter, Milan e Napoli negli ottavi

Continua l’avventura in Champions League per Milan, Inter e Napoli. Niente da fare invece per la Juventus, retrocessa in Europa League. Il sorteggio si terrà a Nyon, in Svizzera, lunedì alle ore 12. Vediamo in breve le regole per gli accoppiamenti:

Le squadre che hanno terminato al primo posto nel loro girone non potranno affrontarsi fra di loro (essendo teste di serie), ma potranno sfidare soltanto le seconde classificate degli altri raggruppamenti;

Sono vietati gli accoppiamenti tra club della stessa nazione (paletto che verrà a decadere a partire dai quarti di finale);

Guardiamo ora come i possibili avversari delle italiane. Il Napoli ha conquistato il primo posto del Gruppo A e dunque si presenteranno al sorteggio come testa di serie e potranno incontrare solo le seconde classificate degli altri gironi, escludendo Inter e Milan. I rossoneri, invece, si sono qualificati alle spalle del Chelsea e affronteranno una tra Porto, Tottenham, Real Madrid, Manchester City e Benfica. Infine, i nerazzurri si sono qualificati come secondi del girone Gruppo C e affronteranno una delle prime classificate degli altri gironi come i cugini rossoneri: Porto, Tottenham, Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Benfica.

Napoli

Club Brugge

Eintracht Francoforte

Lipsia

Borussia Dortmund

PSG

Inter

Porto

Tottenham

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Benfica

Milan

Porto

Tottenham

Real Madrid

Manchester City

Benfica

Bayern Monaco

Foto: Champions League Twitter