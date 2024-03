Champions, l’Arsenal ai quarti di finale. Porto eliminato ai calci di rigore

Insieme al Barcellona passa l’Arsenal nella serata di Champions. I Gunners eliminano il Porto ai calci di rigore. Dopo l’1-o dei Dragoes all’andata, a Londra finisce col medesimo risultato per i Gunners. Il gol decisivo è di Trossard al 41′. Si va ai supplementrari, dove resta l’equilibrio e quindi calci di rigore.

Per il Porto 2 errori fatali, di Wendel e Galeno, per l’Arsenal 4 gol su 4 tiri. L’Arsenal vola ai quarti di finale dopo 15 anni.

Foto: twitter personale