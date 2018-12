Champions: la Roma cade a Plzen. CSKA, impresa (inutile) al Bernabeu, Real ko 3-0

Continua la crisi della Roma. I giallorossi, già certi del secondo posto nel girone G di Champions League, si sono arresi alla maggior determinazione del Viktoria Plzen, che con la vittoria odierna ha guadagnato l’accesso all’Europa League. Dopo un primo tempo privo di emozioni, la gara si è accesa nella ripresa, con i cechi che ha trovato la rete del vantaggio al 62′ con Kovarik. La Roma ha trovato immediatamente il gol del pareggio al 68′ con Under, servito da Santon, ma si è dovuta arrendere al sigillo di Chory, che al 72′ ha fissato il risultato sul 2-1 finale. La squadra di Di Francesco ha chiuso in dieci uomini a causa dell’espulsione di Luca Pellegrini al 92′. Al CSKA Mosca non basta l’impresa al Bernabeu per ottenere il terzo posto che vale Europa League: i russi battono 3-0 a domicilio il Real Madrid ma finiscono ultimi in classifica.

Real Madrid-CSKA Mosca 0-3 (37′ Chalov, 44′ Schennikov, 75′ Sigurdsson)

Viktoria Plzen-Roma 2-1 (62′ Kovarik, 68′ Ünder, 72′ Chory)