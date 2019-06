Champions, la finale parte col botto: rigore per il Liverpool dopo 26”, Salah trasforma

Si sblocca subito la finale di Champions. Il Liverpool passa in vantaggio dopo appena un minuto di gioco: al 26° secondo, tocco col braccio in area di Sissoko che manda dal dischetto Momo Salah. L’egiziano resta glaciale e trasforma l’1-0 battendo Lloris. Quello dell’ex Roma è il secondo gol più veloce in una finale di Champions League, dietro solo alla rete di Paolo Maldni (00:50) nella finale tra Milan e Liverpool del 2005.

01:48 – Il gol di Mohamed #Salah contro il Tottenham è stato il secondo più veloce realizzato in una finale di Champions League, dopo quello di Paolo Maldini (00:50) contro il Liverpool nel 2005. Fulmine.#UCLfinal pic.twitter.com/QcEBfrjVGI — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 1, 2019

Foto: Twitter ufficiale Liverpool