Champions, il Real vince in extremis sull’Union Berlino. Decide sempre Bellingham. Pari tra Galatasaray e Copenaghen

Si sono concluese le partite delle 19.45 della seconda giornata di Champions.

Al Bernabeu, il Real Madrid vince in extremis con l‘Union Berlino, nel girone del Napoli. Il club tredici volte campione. Gara dominata dai blancos, che colpiscono anche due pali (Rodrygo e Joselu). Assalto dei blancos fino al recupero ma l’Union non trema fino al 95′, Calcio d’angolo per gli uomini di Ancelotti, palla in mezzo, sbuca Bellingham che non sbaglia per il gol vittoria del Real.

Nell’altra gara, pareggio spettacolare, a Istanbul, tra Galatasaray e Copenaghen. Ospiti che soffrono all’inizio ma poi colpiscono in contropiede con Elyounoussi. Al 64′ il raddoppio con Goncalves. La gara cambia al 73′ con Jelert che commette una ingenuità, si fa ammonire, protesta e viene espulso, compromettendo la gara dei danesi.

Il Galatasaray ne approfitta e in 3 minuti pareggia: reti di Boey e Tete. Nel finale assalto dei turchi per trovare addirittura il 3-2, ma il Copenaghen resiste, portando a casa almeno un punto.

