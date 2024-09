Champions, il PSG vince al 90′ grazie a una papera di Gazzaniga. Borussia e Celtic a valanga

Concluse le gare delle 21 di questo mercoledì di Champions. Dopo un primo tempo avaro di gol, solo uno, la ripresa ha regalato spettacolo su tutti i campi. Solo Manchester City-Inter è finita senza gol.

Il PSG soffre contro il Girona, non riesce a sbloccare una gara complicata, fino al 90′. quando un cross innocuo in mezzo, viene raccolto da Gazzaniga ma il portiere si fa sfilare la palla dalle mani e si insacca in rete. Negli altri campi, il Celtic batte 5-1 lo Slovan Bratislava, il Borussia Dortmund vince 3-0 a Brugge.

Questi i risultati:

Celtic-Slovan Bratislava 5-1

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-3

Manchester City-Inter 0-0

PSG-Girona 1-0

Foto: logo Champions