Champions: il Psg riprende il Real, rimonta da urlo del Tottenham. Super Lewa, il Bayern ne fa 6

Sono terminate tutte le gare serali valide per la quinta giornata dei gironi eliminatori di Champions League. Il Real Madrid di Zidane pareggia per 2-2 al Bernabeu con il Paris Saint-Germain e certifica la qualificazione agli ottavi di entrambe le squadre con i francesi da teste di serie. Pareggia il Manchester City, che impatta 1-1 con lo Shakhtar Donetsk ma conquista gli ottavi di finale come testa di serie. Dilaga il Bayern Monaco che, da già qualificato, ne fa 6 alla Stella Rossa grazie a un super Lewandowski autore di una quadripletta. Vince anche il Tottenham di José Mourinho che rimonta da 0-2 a 4-2 contro l’Olympiakos e stacca il pass per il turno successivo.

Foto: Twitter ufficiale Champions League