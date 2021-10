Champions, il PSG ribalta il Lipsia con il cucchiaio di Messi (3-2). Real e Ajax a valanga. Tutti i risultati

Sono terminate le gare delle 21 valide per la terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2021-22.

L’Ajax travolge il Borussia Dortmund, 4-0 per gli olandesi davanti ai suoi tifosi con le firme di Blind, Antony e Haller dopo l’autogol iniziale di Reus. Successo rotondo anche del Real Madrid sul campo dello Shakhtar Donetsk, autogol clamoroso di Kryvtsov, poi doppietta di Vinicius Junior, Rodrygo e Benzema (0-5).

Il PSG passa in vantaggio con il primo gol stagionale in UCL di Mbappé, poi il Lipsia ribalta con André Silva e Mukiele. Ci pensa Messi a riportare la gara in parità e poi regala i tre punti con un dolcissimo cucchiaio sul rigore conquistato da Mbappé, che nel finale ha a disposizione un altro tiro dagli undici metri, ma spedisce alto.

Spettacolo a Madrid tra Atletico e Liverpool, avvio scoppiettante dei Reds che segnano con Salah e Keita nel primo quarto d’ora, poi la doppietta di Griezmann manda le squadre al riposo sul 2-2. Il francese viene espulso al 52′, Colchoneros in dieci uomini per quasi tutta la ripresa, e al 78′ Salah su rigore riporta avanti i suoi. Nel finale polemiche per un rigore concesso e poi tolto agli spagnoli dopo il check al VAR dall’arbitro Siebert. Finisce con il successo degli uomini di Klopp.

Ecco tutti i risultati:

GRUPPO A

Club Brugge-Manchester City 1-5 (giocata alle 18.45)

PSG-RB Lipsia 3-2

GRUPPO B

Atletico Madrid-Liverpool 2-3

Porto-Milan 1-0

GRUPPO C

Besiktas-Sporting CP 1-4 (giocata alle 18.45)

Ajax-Borussia Dortmund 4-0

GRUPPO D

Inter-Sheriff Tiraspol 3-1

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 0-5

Foto: Twitter PSG