Champions, il Liverpool domina l’Atletico. Ok il City, PSG ripreso nel finale. Tutti i risultati

Si sono conclusi i match di questo mercoledì sera di Uefa Champions League, validi per il quarto turno della fase a gironi.

Il Liverpool ha vita facile contro l’Atletico Madrid ad Anfield, risultato che piace al Milan e che mantiene vive le, seppur ridotte all’osso, speranze dei rossoneri. Prima Jota, poi Mané, Colchoneros in dieci uomini per il rosso a Felipe.

Avvio choc per il PSG a Lipsia, Nkunku segna dopo soli 8′, poi Andre Silva al 12′ ha la chance del raddoppio dagli undici metri: Donnarumma, suo ex compagno di squadra, gli dice di no. E al minuto 21 arriva il primo gol parigino di Georginio Wijnaldum, che fa addirittura doppietta nel finale di tempo. Ma agli sgoccioli Kimbembé causa un altro penalty, stavolta se ne incarica Szoboszlai, che batte Donnarumma e fissa il risultato sul definitivo 2-2.

Ecco tutti i risultati:

Manchester City-Club Brugge 4-1

RB Lipsia-PSG 2-2

Liverpool-Atletico Madrid 2-0

Borussia Dortmund-Ajax 1-3

Sporting CP-Besiktas 4-0

Sheriff-Inter 1-3

Foto: Twitter Liverpool