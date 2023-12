Champions: il Copenaghen vola agli ottavi. Manchester United fuori da tutto. Il Benfica strappa un posto in Europa League

Si sono conclusi i primi girini di Uefa Champions League e primi verdetti che arrivano dopo questa serata. Il Manchester United perde in casa col Bayern Monaco ed è fuori da tutto. Nello stesso girone, passa agli ottavi la grande sopresa di questa Champions, il Copenaghen. Nel girone del Napoli, il Braga va in Europa League, grazie anche alla vittoria del Real a Berlino (3-2). Dopo 9 anni, i blancos tornano a chiudere un girone con 6 vittorie su 6.

Nel girone dell’Inter, il Benfica vince 3-1 a Salisburgo e si qualifica per l’Europa League.

Questi i risultati:

Manchester United – Bayern Monaco 0-1: 71′ Coman

Copenaghen – Galatasaray 1-0: 58′ Lerager

Napoli – Braga 2-0: 9′ aut. Saatci, 33′ Osimhen

Union Berlino – Real Madrid 2-2: 47′ p.t. Volland (U), 61′ e 73′ Joselu, 86′ Kral (U), 89′ Ceballos

Salisburgo – Benfica 1-3: 32′ Di Maria, 47′ p.t. Rafa Silva, 57′ Sucic (S), 92′ Cabral

Inter – Real Sociedad 0-0

Lens – Siviglia 2-1: 63′ rig. Frankowski, 79′ rig. Ramos (S), 96′ Fulgini

PSV – Arsenal 1-1: 42′ Nketiah, 50′ Vertessen (P)

Foto: twitter Champions