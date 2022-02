Il Chelsea non sbaglia l’appuntamento con la Champions e regola il Lille allo Stamford Bridge per 2-0. Un gol per tempo per i campioni d’Europa in carica.

Havertz porta in vantaggio i blues all’8′, dopo aver fallito un gol clamoroso pochi istanti prima.

Nella ripresa, al 63′ Pulisic chiude la gara.

Vantaggio importante in vista del ritorno per gli inglesi.

Foto: Twitter Chelsea