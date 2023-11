Champions, il Borussia Dortmund batte il Newcastle ed è momentaneamente primo. Clamoroso ko del Barcellona in casa dello Shakhtar

Si sono concluse le due gare delle 18.45 di Champions League, di cui una che interessa da vicino il Milan. Il Borussia Dortmund batte 2-0 il Newcastle al Westfalenstadion.

Un gol per tempo per i tedeschi, che passano grazie a Fullkrug e Brandt. Dotmund che sale a 7 punti e al momento è primo nel girone, in attesa di Milan -PSG. Il Newcastle resta a 7 punti.

Nell’altra gara, clamoroso ma meritato ko del Barcellona ad Amburgo, in casa dello Shakhtar. Gli ucraini vincono 1-0 grazie a un gol di testa di Sikan. Un girone che vede i catalani restare a 9 punti, sale a 6 lo Shakhtar che attende il Porto, impegnato in serata.

Foto: twitter Borussia