Champions, Barça di misura sulla Dinamo Kiev: decide Piqué. Okafor lancia il Salisburgo sempre più in testa al gruppo G

Si sono concluse le due gare delle 18.45 di questo mercoledì, valide per la terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.

Il Barcellona vince di misura al Camp Nou contro la Dinamo Kiev, tre punti fondamentali in ottica qualificazione dopo i due ko delle precedenti giornate. Decide Piqué al 36′, trovato in area di rigore da Jordi Alba, abile a battere Bushchan col destro. Koeman può tirare un sospiro di sollievo.

Nell’altro match il Salisburgo supera il Wolfsburg per 3-1: apre Adeyemi dopo 3 minuti, pareggia Lukas Nmecha al quarto d’ora, poi la doppietta di Okafor nella ripresa sposta definitivamente gli equilibri.

Gli austriaci sono in testa al Gruppo G con 7 punti, seguono Siviglia e Wolfsburg con 2, chiude il Lille a un punto. Stasera si gioca Lille-Siviglia.

Barcellona-Dinamo Kiev 1-0 (Piqué 36′)

Red Bull Salisburgo-VFL Wolfsburg 3-1 (Adeyemi 3′, Nmecha 15′, Okafor 65′ e 77′)

Foto: Twitter Barcellona