Champions, il Barça crolla con il Bayern ed è eliminato. Passano Benfica, Lille e Salisburgo

Si è conclusa la fase a gironi della Champions League con i suoi verdetti (manca solo all’appello la gara tra Atalanta e Villarreal rinviata per neve).

Il Barcellona saluta la fase a gironi della Champions. La sconfitta dei catalani per 3-0 in casa del Bayern Monaco (Muller, Sane, Musiala), e la contemporanea vittoria del Benfica, 2-0 sulla Dinamo Kiev, eliminano i catalani e fanno qualificare i lusitani come secondi agli ottavi di finale.

Il Lille vince 3-1 in casa del Wolfsburg e vince il girone. I tedeschi escono dall’Europa. Al secondo posto passa il Salisburgo, che ha battuto 1-0 il Siviglia, che andrà in Europa League.

Infine 1-1 tra Manchester United e Young Boys.

Nel pomeriggio la Juve aveva vinto 1-0 sul Malmoe e con il 3-3 del Chelsea in casa dello Zenit si è qualificata come prima del suo girone.

Questi i risultati:

Juventus-Malmoe 1-1

Zenit-Chelsea 3-3

Atalanta-Villarreal rinviata

Bayern Monaco-Barcellona 3-0

Benfica-Dinamo Kiev 2-0

Manchester United-Young Boys 1-1

Salisburgo-Siviglia 1-0

Wolfsburg-Lille 1-3

Foto: Twitter Bayern