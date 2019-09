Champions: i convocati del Liverpool per la sfida contro il Napoli

In vista della prima giornata della fase ai gironi di Champions League, nella quale il Liverpool affronterà il Napoli al San Paolo, il tecnico ospite Jurgen Klopp ha diramato l’elenco dei convocati. Come previsto, non è ancora rientrato il portiere titolare Alisson.

Portieri: Adrian, Kelleher, Lonergan

Difensori: Alexander-Arnold, Gomez, Lovren, Matip, Robertson, Van Dijk

Centrocampisti: Fabinho, Henderson, Lallana, Milner, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum

Attaccanti: Brewster, Firmino, Mané, Salah, Shaqiri

Foto: twitter Liverpool