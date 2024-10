Champions, gli arbitri delle sfide di Juve, Milan e Bologna

La Uefa ha designato gli arbitri delle sfide relative alla terza giornata di Champions League. Il direttore di gara di Milan-Bruges, in programma martedì alle 18.45 a San Siro è il tedesco Felix Zwayer, mentre gli assistenti sono Robert Kempter (Ger) e Christian Dietz (Ger).

Quarto uomo Florian Badstubner (Ger). Al Var Christian Dingert (Ger), Avar Sören Storks (Ger). Sarà il norvegese Espen Eskas, invece, l’arbitro di Juventus-Stoccarda, in programma sempre martedì ma alle 21 allo Stadium. Eskas sarà coadiuvato dagli assistenti Jan Erik Engan (Nor) e Isaak Elias Bashevkin (Nor), quarto uomo Kristoffer Hagenes (Nor). Alla Var gli olandesi Dennis Higler Rob Dieperink. Infine, a dirigere Aston Villa-Bologna (sempre martedì alle 21) sarà il portoghese Joao Pinheiro, coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus (Por) e Luciano Maia (Por). Quarto uomo sarà Joao Goncalves (Por). Arbitri Var Tiago Martins (Por), Avar Fedayi San (Sui)