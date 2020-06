Champions, Europa League, FPF e non solo: l’Uefa vara il calcio post-Covid. Il comunicato

Il Comitato Esecutivo UEFA terrà la prossima riunione in videoconferenza in due parti, nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno dalle 12:00 alle 15:00 e la mattina di giovedì 18 giugno dalle 09:00 alle 11:00 CET.

ORDINE DEL GIORNO – DAY 1

Aggiornamenti sulle competizioni per club

• UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/20 – dagli ottavi di finale in avanti e relative decisioni

• UEFA Champions League e UEFA Europa League 2020/21 – turni di qualificazione, spareggi e fase a gironi

• UEFA Women’s Champions League 2019/20 – dai quarti di finale in avanti

• UEFA Women’s Champions League 2020/21 – calendario

• UEFA Youth League 2019/20 – calendario per le restanti fasi

Aggiornamenti per le competizioni per nazionali

• Sedi e calendario UEFA EURO 2020

• Play-off UEFA EURO 2020 e fase a gironi UEFA Nations League 2020/21 – riprogrammazione

• Campionati Europei Under 21 UEFA 2019–21 – calendario e format

• Campionati Europei Femminili Under 17 UEFA 2019/20 e Campionati Europei Under 19 UEFA – calendari e format

• Aggiornamenti sulle competizioni di futsal

ORDINE DEL GIORNO – DAY 2

• Coppa del Mondo FIFA 2022 – procedura sorteggio qualificazioni

• Regolamento Licenze per Club e Financial Fair Play

• Linee guida UEFA sui colpi di testa

🖥️ The #UEFAExCo will hold its next video meeting in two parts, on Wednesday 17 and Thursday 18 June.

🏆 A series of club and national team competition updates will be discussed.

Full agenda 👇

— UEFA (@UEFA) June 11, 2020