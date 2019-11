Champions, ecco tutte le squadre qualificate agli ottavi

Archiviata la prima serata della quinta giornata della fase a gironi, sono arrivati alcuni importanti verdetti in Champions League, con squadre già sicure del primo posto, compagini certe di approdare agli ottavi come seconde, altre eliminate da tutto e infine alcune con la consolazione di proseguire l’avventura continentale per provare a vincere l’Europa League. Questo il quadro delle squadre qualificate finora:

QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Gruppo A:

PSG (prima)

Real Madrid (seconda)

Gruppo B:

Bayern Monaco (prima)

Tottenham (seconda)

Gruppo C:

Manchester City (prima)

Gruppo D:

Juventus (prima)

Foto: Twitter ufficiale Champions League