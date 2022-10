Dopo la due giorni di Champions, valida per la quarta giornata dei giorni, la UEFA ha stilato, come di consueto, le nomination di giocatore della settimana in Champions. Nessun italiano ma c’è il giustiziere della Juventus. Ecco chi sono i candidati: Son (Tottenham), Atzili (Maccabi Haifa). Firmino (Liverpool) e Mignolet (Brugge).

Foto: logo Champions