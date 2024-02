Finisce 1-1 ad Eindhoven l’altra gara degli ottavi di Champions tra PSV e Borussia Dortmund. Sfida equilibrata come preventivato. Passano in vantaggio i tedeschi, con Malen, il pareggio degli olandesi con Luke de Jong nella ripresa su calcio di rigore. Tutto aperto in vista della gara di ritorno.

Foto: twitter Champions