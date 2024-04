Champions, colpo Barcellona a Parigi (3-2, doppietta Raphinha). L’Atletico batte 2-1 il Borussia Dortmund

Serata di Champions che parla spagnolo, grazie ai successi del Barcellona, 3-2 in casa del PSG e dell’Atletico Madrid che si impone 2-1 sul Borussia Dortmund nelle gare di andata dei quarti di finale di Champions League.

Al Parco dei Principi, il Barcellona batte 3-2 il PSG. Gara equilibrata, il PSG prova a fare la partita all’inizio, Mbappé impegna ter Stegen. Poi cresce il Barcellona, Lewandowski e Yamal impegnano Donnarumma che però deve capitolare al 37′. E’ Raphinha a colpire la difesa parigina, magari Donnarumma non perfetto sulla conclusione del brasiliano che per ora decide la sfida.

Nella ripresa accade di tutto, con sorpassi e contro sorpassi. Il PSG, come nel primo tempo, parte meglio. I parigini in pochi minuti ribaktano la contesa. Al 48′, l’ex Dembelè con un gran gol, trova il pareggio. Al 51′ è Vitinha a trovare il gol del 2-1 per i francesi.

Il Barcellona reagisce con veemenza e trova un gol strepitoso con Raphinha, un sinistro al volo strepitoso che al 62′ riequilibria la gara. Il PSG ha un sussulto, al 70′, ancora Dembelé trova un palo clamoroso. Sul ribaltamento, azione di calcio d’angolo per il Barcellona e Christensen, appena entrato, insacca il 3-2 Barça, che controsopparsa il PSG. Finale paloitante, il PSG si riversa in attacco per trovare il pareggio, con Mbappé che sfiora la rete nel finale. Vince il Barcellona 3-2, in una qualificazione che resta comunque ancora molto aperta.

Come detto, serata che parla spagnolo, anche perchè l’Atletico Madrid, al Wanda Metropolitano, batte 2-1 il Borussia Dortmund. Primo tempo di assoluta marca colchoneros. E’ De Paul al 4′ a sbloccare subito la contesa per la compagine di Simeone. L’Atletico schiaccia il Borussia e al 32′, Griezmann trova Samuel Lino che insacca il meritato raddoppio dei colchoneros che conducono all’intervallo 2-0 contro un brutto Borussia.

Nella ripresa, maggiore gestione per l’Atletico, che prova a far venire fuori il Borussia per poi colpirlo in ripartenza. Ma il Borussia, sornione, colpisce alla prima chance, con Haller all’81’, che riapre i giochi e tiene tutto aperto in vista del girone di ritorno.

