Champions: Ajax e Benfica eliminate, Dortmund e Chelsea volano agli ottavi. I risultati

Sono terminate tutte le gare serali valide per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Il Borussia Dortmund vince 2-1 sullo Slavia Praga e vola agli ottavi a discapito dell’Inter. Nel gruppo G, il 2-2 tra Lione e Lipsia qualifica entrambe: tedeschi primi con 11 punti, francesi secondi a 8. Il Benfica, che vince 3-0 sullo Zenit, va in Europa League. Nel girone H, infine, eliminato a sorpresa l’Ajax: gli olandesi perdono 1-0 in casa con il Valencia, che vince il girone. Al secondo posto c’è il Chelsea, che batte 2-1 il Lille. Gli uomini di ten Hag, al terzo posto, vanno in Europa League. Di seguito tutti i risultati della serata:

GRUPPO F

Borussia Dortmund-Slavia Praga 2-1: 10′ Sancho, 43′ Soucek (SP), 61′ Brandt

Inter-Barcellona 1-2: 23′ Perez, 44′ Lukaku (I), 87′ Fati

GRUPPO G

Benfica-Zenit 3-0: 47′ Cervi, 58′ (rig.) Pizzi, 79′ (aut.) Azmoun

Lione-Lipsia 2-2: 9′ (rig.) Forsberg, 33′ (rig.) Werner, 50′ Aouar (OL), 82′ Depay

GRUPPO H

Ajax-Valencia 0-1: 24′ Rodrigo

Chelsea-Lille 2-1: 19′ Abraham, 35′ Azpilicueta, 79′ Remy

Foto: Twitter ufficiale Champions League