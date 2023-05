Champions: 20 mila biglietti a testa per le due finaliste, 30 mila per i tifosi neutrali

Per i tifosi nerazzurri è salita la febbre per la finale di Ataturk del prossimo 10 giugno e automaticamente è iniziata anche la caccia al biglietto. La UEFA ha deciso di dare per ogni finalista circa 20 mila biglietti, mentre gli altri 30 mila circa sono stati messi in vendita per i tifosi neutrali con fasce di prezzo: 70, 180, 490 e 690 euro in base alla categoria del posto. Biglietti neutrali che però sono finiti lo scorso 28 aprile oltre i vari pass per l’hospitality dal costo di 5.900 euro anch’essi già finiti. Oltre al costo del tagliando per i tifosi c’è la grossa spesa dell’aereo, infatti se si fa un giro sui siti delle maggiori compagnie aeree, la tratta Milano-Istanbul ha visto un incremento di prezzi notevole che sale ora dopo ora, toccando e superando le quattro cifre. Naturalmente l’Inter in questi giorni provvederà alla vendita di alcuni pacchetti che includeranno il biglietto della partita e volo aereo ma viste le premesse anche lì si toccheranno cifre che forse non tutti possono permettersi.

Foto: Champions League Twitter logo