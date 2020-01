Chambers, rottura del legamento crociato e stagione finita: il comunicato dell’Arsenal

Stagione finita per Calum Chambers, difensore dell’Arsenal. Il giocatore, uscito per infortunio nel derby perso contro il Chelsea, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Come si legge in una nota del club, “Calum si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore ha avuto un intervento chirurgico a Londra giovedì mattina, il cui esito è stato positivo. Il processo di riabilitazione dovrebbe durare da sei a nove mesi“.

Foto: Daily Star