Chaka Traorè-Palermo, conferme totali: siamo in dirittura

Conferme totali rispetto all’anticipazione che avevamo dato poco fa, Chaka Traorè, attaccante esterno del Milan classe 2004, è sempre più vicino al Palermo. Siamo in uno stato avanzato della trattativa, mancano pochissimi dettagli per il prestito secco. Di sicuro si tratta di un colpo molto importante e a sorpresa per le ambizioni del club rosanero.

Foto: instagram AC Milan