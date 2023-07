Chadi Riad si avvicina al Real Betis

Poco o poco utilizzato nell’ultima stagione, Chadi Riad, elemento del Barcellona B dovrebbe cambiare squadra in questa finestra di mercato. Ha solo 20 anni, il difensore centrale ha bisogno di giocare per crescere, e nella prima squadra blaugrana sembra complicato. Fuori dal gruppo catalano per la tournée estiva negli Stati Uniti, il marocchino farà le valigie per un altro club spagnolo. Secondo Sport, il Real Betis sarebbe in vantaggio per averlo in prestito per una stagione con opzione di riscatto. Agli ordini di Manuel Pellegrini, il difensore centrale avrà l’opportunità di mettersi in mostra prima di tornare il prossimo anno in Catalogna.

Foto: Sito Barcellona