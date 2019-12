Cetin: “Voglio giocare tanti anni alla Roma e ottenere grandi successi. Fonseca si fida di me”

Il giovane difensore della Roma, Mert Cetin, ha rilasciato una lunga intervista al portale turco DHA, dove si è soffermato su questi primi mesi in Serie A, non tralasciando un pensiero ai prossimi obiettivi che vuole raggiungere in giallorosso: “Ci sono squadre forti davanti a noi come Juventus, Inter e Lazio, ma il nostro obiettivo rimane quello di finire il campionato tra le prime quattro. Sto andando passo dopo passo. Mi sono trasferito a Roma e il mio primo obiettivo è quello di trascorrere qui molti anni. Voglio raggiungere grandi successi con la maglia della Roma e la Champions League. Accadranno cose belle”.

Campionato Roma

“Non posso dire che all’inizio sia andata bene in campionato: abbiamo iniziato con tre pareggi per poi avere un trend di vittorie e sconfitte, ma abbiamo avuto un andamento buono nell’ultimo periodo. Siamo in una buona posizione in classifica, occupiamo il quarto posto e vogliamo completare il campionato tra i primi 4 e andare in Champions League, questo è il nostro primo obiettivo”.

Fonseca

“Penso che il rapporto tra noi sia buono perché sento che si fida di me. Quando mi schiera non voglio deludere la sua fiducia. Posso giocare dove serve, dove c’è spazio. Voglio sfruttare al meglio le occasioni che mi si presentano. Sono sicuro che avrò altre possibilità che dovrò sfruttare al meglio. Darò tutto me stesso”.

Foto: Twitter Roma