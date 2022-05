Cessione Samp, l’Advisor è la Banca Lazard. Vidal: “Tre soggetti interessati”. Gattuso…

In casa Sampdoria è stata definita la nomina dell’Advisor per la cessione del club da parte del trustee Gianluca Vidal. Si tratta di un soggetto americano, Banca Lazard, che avrà il compito di valutare le offerte sul tavolo doriano. Offerte che, secondo quanto riferito da Vidal a Il Secolo XIX, starebbero già arrivando: “La data dell’adunanza dei creditori di Eleven Finance è stata resa nota solo pochi giorni fa e nello stesso tempo anche la salvezza della squadra, quindi il mantenimento della categoria, è stata certificata solo alla penultima giornata. Non potevo muovermi prima. Ci sono soggetti che stanno pagando fior di quattrini per portare avanti due diligence e verifiche. Denotando interesse reale. Al momento almeno tre”. Da monitorare sempre la posizione di Gattuso che, come raccontato, in caso di svolta societaria potrebbe essere il nome a sorpresa per la panchina blucerchiata.

FOTO: Sito Sampdoria