Cessione Milan a Investcorp: l’ambasciata del Bahrain ufficializza la trattativa

Il Milan sta davvero trattando la cessione del club da Elliott al fondo Investcorp.

Dopo il tweet di venerdì sera, del presidente di Investcorp, che celebrava la vittoria dei rossoneri sul Genoa, è arrivato un altro tweet, che di fatto conferma la trattativa per la cessione.

A postarlo, l’account ufficiale dell’ambasciata del Bahrein in Inghilterra. Nel tweet è addirittura pubblicata la cifra della cessione, di circa 1 miliardo di euro.

#Bahrain 🇧🇭 based asset manager @Investcorp has entered in exclusive talks to buy Italian #SerieA club #ACMilan for $1.1 billion.

Investcorp was founded in 1982, offers a diverse and truly global investment portfolio and manages over $42 billion in assets across the globe pic.twitter.com/ZRpEWriPVo

— Bahrain Embassy UK (@BahrainEmbUK) April 18, 2022