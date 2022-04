Al Ardhi, pres. Investcorp: “Complimenti al Milan per essere tornato in vetta alla Serie A. Buona Pasqua”

Dopo la vittoria del Milan contro il Genoa non è passato inosservato il messaggio postato sui social da Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, fondo qatariota interessato a rilevare il club rossonero.

Il manager su Twitter ha scritto: “Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest’occasione. #SempreMilan”, le sue parole sui social.

Parole che potrebbero confermare l’interesse all’acquisto, dalla stessa proprietà che già detiene il Manchester City.

Congratulations to #ACMilan back on top of the italian league. Happy Easter to the club, it’s fans and everyone observing this occasion #SempreMilan

— محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) April 16, 2022