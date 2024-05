Cessione Foggia, il presidente conferma: “Venderò il club”

Il presidente del Foggia Nicola Canonico ha annunciato ufficialmente, con il seguente comunicato pubblicato sul sito del club pugliese, la sua intenzione di cedere la società rossonera:

“In merito alle ultime notizie circolate sull’eventuale cessione del Calcio Foggia 1920, il Presidente Nicola Canonico ci tiene a precisare quanto segue: ‘Ho sempre dichiarato che sarei stato disposto ad aprire un dialogo per la cessione del club nel momento in cui, al mio posto, si fosse fatto avanti qualcuno di serio e affidabile. Le notizie emerse negli ultimi giorni, in merito a una trattativa che va avanti ormai da tempo per l’acquisto del club rossonero, corrispondono a verità e confermano le mie intenzioni di lasciare il progetto Foggia in mani solide e sicure, aggettivi che sono sinonimo della società interessata al Calcio Foggia 1920, ovvero la MergersCorp M&A International, marchio specializzato nelle attività di Corporate Finance e Finanza Aziendale. Sono dunque lieto di annunciare che sono in corso trattative avanzate e che le parti stanno lavorando affinché ci sia una conclusione positiva'”.

Foto: logo Foggia