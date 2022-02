Cessione Atalanta: chi è KKR, il fondo coinvolto nella trattativa

Come abbiamo già scritto, l’Atalanta presto può cambiare proprietà. Ma chi è esattamente l’interessato a subentrare alla famiglia Percassi? Si tratta di KKR, l’acronimo di Kohlberg, Kravis & Robert (i fondatori della società), indicante un fondo di private equity che amministra circa 460 miliardi di euro in totale nelle sue varie operazioni. La società di investimento offre soluzioni di gestione patrimoniale alternativa, dei mercati dei capitali e soluzioni assicurative. Henry Kravis e George Roberts in particolare sono cugini e hanno lavorato insieme a Jerome Kohlberg alla Bear Sterns, banca in cui hanno iniziato a trattare le prime operazioni di leverage buyout. Negli ultimi anni gli investimenti alternativi sono aumentati e si è registrato anche l’inserimento di alcuni italiani all’interno della società. Il fondo KKR è emerso anche nel 2021 quando si parlava di una manifestazione di interesse per acquisire il 100% della TIM tramite un’operazione da circa 33 miliardi di euro.

Foto: Twitter Atalanta