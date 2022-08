Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Everton, Frank Lampard, ha ammesso la possibile partenza di Dele Alli: “Negli ultimi giorni è uscito fuori pubblicamente un interesse nei suoi confronti. Stiamo considerando l’eventualità così come lo sta facendo Dele. Affinché vada via, dev’esserci la giusta soluzione di tutti“. Sul centrocampista inglese c’è il Besiktas.

Foto: Dele Alli Instagram