Cesena-Olbia, il papà di Shpendi fa invasione e aggredisce il portiere Rinaldi

Clamoroso episodio di violenza accaduto in Serie C, dopo la gara tra Cesena e Olbia, che ha visto il successo dei romagnoli per 1-0.

Il padre di Cristian Shpendi (fratello gemello di Stiven, attaccante oggi all’Empoli in Serie A) ha invaso il campo dalla tribuna per provare ad aggredire il portiere dell’Olbia Filippo Rinaldi (classe 2002) che nel corso della gara aveva sferrato un colpo proibito al figlio costringendolo a dare forfait per una brutta ferita all’arcata sopracciliare, ovviamente un incidente di campo.

Diversi video, pubblicati sui social, mostrano papà Shpendi invadere il campo arrivando a cospetto di Rinaldi e aggredirlo, provando a colpirlo con un pugno. Decisivo l’intervento di Riccardo Chiarello ed altri componenti della panchina del Cesena che però lo hanno bloccato prima che accadesse il peggio e la situazione potesse degenerare.

Sulla vicenda ovviamente indaga la Digos e per il signor Shpendi può scattare il daspo.

Foto: screen video il Corriere di Romagna