Cerri si presenta: “È stato facile scegliere l’Empoli, voglio sfruttare al massimo questa opportunità”

Alberto Cerri, ultimo acquisto di casa Empoli per quanto riguarda l’attacco, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale: “Per me è stata una scelta facile quando l’Empoli mi ha cercato. E’ un’opportunità troppo importante che voglio sfruttare al massimo, voglio farmi trovare pronto per aiutare l’Empoli nella salvezza. Cercherò di portare alla squadra ciò che serve. Sono un giocatore dotato fisicamente, cerco sempre di far prevalere quel tipo di gioco anche se tendo ad adattarmi ad ogni cosa. Ho trovato un ambiente bello, familiare, aperto. Io accolgo la sfida con grande entusiasmo, ma a me questo non è mai mancato. Spero che questo possa portare voglia e capacità di giocarsi ogni partita con grande vigore”.

Sulla trattativa: “Ero felice, ero pronto da almeno una settimana. Avevo le valigie già fatte in macchina perché l’ufficialità sembrava in arrivo. Ci sono state complicazioni che mi hanno fatto attendere ma ora sono felicissimo”. E sulle emozioni dell’esordio contro il Monza: “E’ andata piuttosto bene, soprattutto per il risultato. Non giocavo titolare da 5 mesi e per uno con la mia stazza non è semplicissimo, ma sono soddisfatto della prestazione. E’ stato emozionante tornare in Serie A e farlo con una vittoria”.

Infine, sulla prossima sfida contro la Juve: “Ci stiamo preparando, cercheremo di farci trovare al massimo contro una squadra in forma. Ma noi veniamo da un bel risultato e vogliamo dare continuità”.

