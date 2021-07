Ufficiale: Pro Sesto, ecco Cerretelli in prestito dalla Cremonese

Tramite i propri canali ufficiali, la Pro Sesto ha annunciato l’arrivo in prestito del centrocampista classe 2000 Francesco Cerretelli. Ecco la nota del club lombardo:

“Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Cerretelli. Nato a Firenze il 21 gennaio 2000, Cerretelli è un centrocampista mancino forte fisicamente che ha già maturato diverse esperienze tra i professionisti. É cresciuto nelle giovanili del Bologna e, dopo un anno in Serie D con la maglia dello Scandicci, nella stagione 2017/2018 ha esordito in serie C con la Pistoiese, squadra con cui ha giocato fino alla scorsa stagione. A Pistoia ha collezionato 57 presenze, 3 gol e 6 assist: un curriculum di tutto rispetto tanto che, quest’anno, è stato acquistato dalla Cremonese. Da Cremona, Cerretelli arriva dunque in prestito a Sesto per rinforzare il centrocampo biancoceleste.

Pro Sesto 1913 gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra”.

Foto: Twitter Pro Sesto