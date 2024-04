Cerignola, la svolta si chiama Raffaele

Giuseppe Raffaele è uno specialista della Serie C e la sta dimostrando a Cerignola. Salito sul treno in corsa, l’operazione più difficile che ci sia, ha contribuito in modo concreto alla svolta. La squadra era in difficoltà, il pronto intervento di Raffaele ha consentito di conquistare 13 punti in sette partite e di centrare il settimo posto con relativa qualificazione ai playoff. Raffaele ha dato un’identità al Cerignola, ha valorizzato il gruppo e ha trovato la totale partecipazione della squadra. Questa media punti gli avrebbe consentito di toccare il muro dei 70 punti se avesse avuto l’opportunità di guidare il Cerignola fin dalla scorsa estate. Ma il “medico” Raffaele è intervenuto in tempo con la diagnosi giusta e soprattutto con la cura per consentire al club pugliese di andare ai playoff con l’ambizione di non essere una semplice comparsa.