Cerezo: “Vogliamo riscattarci in Europa. Simeone sarà l’allenatore fin quando lo vorrà”

Enrique Cerezo presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista del match di questa sera contro la Lazio all’Olimpico.

Queste le sue parole: “La squadra la vedo bene, abbiamo degli infortunati ma sono inevitabili a questo punto della stagione. Abbiamo comunque la squadra giusta per vincere la partita. Lo scorso anno non abbiamo dato una bella immagine di noi in Europa ma credo che questa stagione potrà essere diversa”.

Resiste la fiducia in Simeone? “Ovviamente è e resterà il nostro allenatore fin quando lui lo vorrà”.

Gli obiettivi? “In campionato è entrare fra le prime tre, che è diverso rispetto al dire che l’obiettivo è il terzo posto. L’obiettivo è vincere il campionato. In Champions vogliamo dare una bella immagine odpo l’anno scorso, diciamo di voler arrivare almeno ai quarti di finale”.

Come vede la Lazio? “Stanno vivendo un momento simile al nostro, non abbiamo fatto una bella partita nell’ultima di campionato. Ma magari stasera faremo la partita del secolo… Il nostro obiettivo è vincere”.

Foto: twitter Atletico