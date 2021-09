Cerezo: “Vogliamo fare una grande partita. Andiamo a San Siro per prenderci i tre punti”

Enrique Cerezo presidente dell’Atletico Madrid ha parlato ai canali ufficiale del club colchoneros in vista del match di stasera contro il Milan: “È un girone molto complicato e sappiamo che dobbiamo vincere per passare alla fase successiva. Andiamo a San Siro per prenderci i tre punti. Tutti i giocatori dell’Atletico vogliono giocare sempre partite del genere, vogliamo fare una grande partita”.

FOTO: Twitter Atletico