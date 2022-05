Cerezo: “Suarez avrà un posto importante in questo club. Griezmann? Resta”

Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid, è stato raggiunto dai microfoni di Movistar: “Luis Suárez è un giocatore magnifico, una grande persona, merita il meglio e avrà un posto molto importante in questo club, nel museo o in qualsiasi parte di questo stadio. Griezmann? Resta, rinegoziare è la cosa meno importante, perché la questione economica non è cruciale quando il calciatore vuole continuare“.

Foto: Twitter Atletico Madrid