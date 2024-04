Cerezo su Joao Felix: “È un giocatore magnifico, non avrà problemi a restare al Barcellona”

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato ai media a poche ore dalla sfida contro il Borussia Dortmund, valida per l’andata dei quarti di Champions League, soffermandosi anche su Joao Felix: “Qui lo amano tutti. È un giocatore magnifico, vogliamo che faccia bene perché se lo merita. Non avrà davvero problemi a restare al Barcellona perché è un giocatore magnifico, uno dei migliori d’Europa. Il sistema di gioco non era il migliore per lui ma crediamo che sia un grande giocatore. È felice al Barça e sono sicuro che avrà successo”.

Foto: Instagram Joao Felix