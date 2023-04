Cerezo punge Xavi: “Troppo sole? Avrebbe dovuto mettere gli ombrelli in campo”

Durante l’intervista concessa a Cadena SER, il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha puto Xavi Hernandez che si era lamentato di aver giocato alle 15 contro il Getafe, cosa che aveva reso difficoltoso offrire una buona prestazione per via del caldo: “Il sole è fantastico e meraviglioso. Avrebbe dovuto mettere gli ombrelli in campo”.

Foto: Twitter Atletico Madrid